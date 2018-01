Zuckerberg: migliorare Facebook è l'obiettivo del 2018

ha iniziato il nuovo anno con una dichiarazione sui buoni propositi da realizzare nei successivi dodici mesi, una consuetudine che il CEO disegue sin dal 2009.

In particolare l'obiettivo per il 2018 è risolvere alcuni "gravi" problemi che hanno caratterizzato il suo social network in questi anni. Tra tutti, l’uso violento della comunicazione tra gli utenti e le interferenze degli Stati nelle dinamiche della community online. “Il mondo sembra vivere in uno stato di ansia e disunione, e Facebook ha un sacco di lavoro da fare”, ha scritto Zuckerberg. “Deve proteggere la nostra comunita’ online dall’odio e dagli abusi, ma anche dalle interferenze degli Stati nazionali e fare in modo che il tempo speso su Facebook sia utile”. “Nel 2018 cerchero’ di risolvere molti problemi”, ha continuato il 34enne fondatore del social network. “So che non riusciremo a risolverli tutti ma oggi stiamo commettendo troppi errori perche’ non riusciamo ad impedire l’uso improprio della nostra piattaforma. Non vedo l’ora di riunire gruppi di esperti con cui discutere di questi problemi”.

Zuckerberg non ha poi annunciato ulteriori misure per correggere gli aspetti più critici del social network, ma ha manifestato una maggiore consapevolezza dei medesimi prendendo atto della crescente sfiducia nei confronti delle grandi aziende tecnologiche, come Facebook.