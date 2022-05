Zuckerberg 'mostra' Cambria: che differenza l'AR con passthrough a colori!

Galeotta fu una dimostrazione di Zuckerberg, con in testa Project Cambria all'opera con qualche simpatica interazione in realtà aumentata. In qualche modo, i vertici di Meta hanno mostrato il prossimo visore VR high end, seppure con un velo di censura.

In effetti, il video postato dallo stesso Zuckerberg sul suo profilo ufficiale (che potete visionare in calce) mostra, in un certo senso, l'headset di prossima generazione. A fare particolarmente impressione, però, non sono tanto le sue fattezze, già mostrate in anteprima nel corso del Facebook Connect 2021 sul Metaverso, bensì l'implementazione su questo modello di un set di fotocamere finalmente a colori e ad alta risoluzione.

Per contenere i costi e andare dritti al punto, infatti, gli headset standalone della serie Oculus Quest erano dotati di fotocamere in bianco e nero, essenziali come sensori ma inadatti a qualsivoglia attività in modalità passthrough.

Ora, con Project Cambria, Meta punta non solo alla realtà virtuale ma a quella aumentata, favorendo l'interazione tramite elementi in-game proiettati a schermo con l'ambiente circostante. In questo modo, sarà possibile simulare degli "ologrammi" - termine tecnicamente inadeguato ma che rende l'idea - all'interno della nostra casa, con cui giocare e interagire attivamente.

Questo intrigante progetto di Meta è ancora abbondantemente avvolto nel mistero; tuttavia, solo di recente abbiamo provato a fare il punto della situazione in uno speciale su Quest 3 e Project Cambria, cercando di capire dove si andrà a puntare - e quando - con questi dispositivi.