Zuckerberg: non solo Metaverso, Meta punta sull'Italia per il business sostenibile

L'Italia in queste ore sta facendo parlare di sé all'estero. Il motivo? Meta ha deciso di puntare sul nostro Paese per quel che riguarda il business sostenibile. Il tutto attraverso il programma "Meta Boost: Guide to Green".

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, Mark Zuckerberg e soci hanno deciso di effettuare un annuncio non di poco conto per la Giornata della Terra, che sarà venerdì 22 aprile 2022: l'estensione del succitato programma all'Italia. Per intenderci, si fa riferimento a degli sforzi che hanno già portato Meta (ex Facebook) a puntare su Spagna, Francia e Regno Unito. Adesso è la volta del nostro Paese.

A cosa si fa riferimento? Ebbene, il programma "Meta Boost: Guide to Green" mira ad aiutare le Pmi a contrastare i cambiamenti climatici, spiegando a queste ultime come ridurre le emissioni di carbonio e cercando di spingerle a mettere in piedi un business sostenibile. Per l'Italia, stando anche a quanto riportato da Askanews, il progetto è in collaborazione con Legambiente, Giovani Imprenditori Confcommercio e SME Climate Hub.

Un primo webinar gratuito è stato svolto nella giornata del 21 aprile 2022: potete trovare maggiori dettagli sulla pagina Facebook di Binario F. Per il resto, per le piccole e medie imprese ci sono guide per creare un'azienda sostenibile e altri materiali utili. L'obiettivo è quello di intraprendere azioni concrete per dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030, nonché azzerare le emissioni nette entro il 2050 (così da limitare l'aumento delle temperature a 1,5 gradi centigradi). In ogni caso, per ulteriori informazioni sul progetto potete fare riferimento al portale ufficiale di Meta.