Zuckerberg parla di Project Cambria, il visore VR premium che vuole sostituire i laptop

Nel corso della conference call tenuta a margine dell’annuncio dei risultati trimestrali, Mark Zuckerberg ha brevemente parlato di Project Cambria, il nuovo visore premium che Meta dovrebbe presentare prossimamente e che si prefissa obiettivi molto ambiziosi.

Pensato per l’uso business, Cambria secondo Zuckerberg sarà in grado di sostituire il “vostro laptop o la vostra configurazione da lavoro”. Della tecnologia alla base del progetto si era già parlato nel corso della Connect Conference di Meta, in cui i dirigenti hanno affermato che potrebbe costare più dei Quest 2 da 299 Dollari.

Il CEO della compagnia, che proprio di recente ha aperto il suo primo Meta Store al mondo, ha anche rinnovato il proprio impegno a rilanciare gli investimenti sul metaverso che impiegherà tra i 5 ed i 10 anni per prendere piede. Investimenti che si ripercuotono anche sui Reality Labs, ovvero la divisione che si occupa solo di realtà aumentata di Meta, che nel trimestre ha riportato perdite per 10 miliardi di Dollari. Un dato che però non suona come un campanello d’allarme in quanto come spiegato da Zuckerberg “sarà in perdita fino a quando i prodotti non raggiungeranno davvero il mercato e si amplieranno in maniera significativa. Il mercato è destinato ad essere enorme, e darà un grande contributo alle entrate e profitti dell’attività”.

Quando diventerà però così importante? Zuckerberg ha detto senza mezzi termini che “si stanno gettando le basi per un 2030 molto emozionante”.

Prima di Project Cambria, Meta però dovrebbe lanciare un altro visore chiamato Nazare che potrebbe vedere la luce già nel 2024. Questo sarà in grado di offrire un’esperienza AR completa, con un ampio campo visivo, grafica 3D ed un design fashion che permetterà di indossarlo in pubblico. Secondo The Verge, Zuckerberg sarebbe interessato in prima persona allo sviluppo e la compagnia starebbe investendo quantità di denaro importanti.