Zuckerberg porta l'IA sui vostri occhiali Ray-Ban: in arrivo per tutti la novità Meta

Sono passati alcuni mesi dall'annuncio dell'arrivo dell'IA multimodale sugli occhiali smart di Meta. Adesso, però, è giunta l'ora di andare oltre alla fase di test, dato che Mark Zuckerberg e soci stanno estendendo le funzioni IA per tutti.

Come riportato da The Verge e The New York Times, sarà il mese di aprile 2024 a vedere l'arrivo delle funzioni di intelligenza artificiale per i possessori degli occhiali smart Ray-Ban di casa Meta. Il rollout potrebbe avvenire in modo graduale, ma quel che è certo è che si sta muovendo qualcosa in questo senso.

A quali feature si fa riferimento? Si va dalla possibilità di identificare quanto presente nelle vicinanze (oggetti, edifici, animali e così via) fino alla traduzione dei testi inquadrati dalla fotocamera. Se vi siete persi l'annuncio delle funzionalità, potete recuperare il relativo keynote tramite il canale YouTube di Meta. In quest'ultimo viene illustrata la possibilità di attivare l'assistente vocale pronunciando la frase "Hey Meta". Le risposte vengono poi fornite tramite speaker.



Finora le funzioni di intelligenza artificiale associate ai Ray-Ban Meta Smart Glasses erano in fase di early access in esclusiva USA (i test erano iniziati a dicembre 2023). Per quel che riguarda l'estensione che avverrà nel mese di aprile, fanno ben sperare le lingue indicate come supportate per la traduzione dal New York Times. Tra queste, infatti, c'è l'italiano, oltre all'inglese, al tedesco, al francese e allo spagnolo. Le funzioni IA arriveranno effettivamente anche in Italia? Non possiamo che stare a vedere.

