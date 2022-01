Zuckerberg punta sul Metaverso con l'occhio per robot umanoidi

Sono ormai passati diversi mesi dall'annuncio del Metaverso da parte di Mark Zuckerberg. La visione di Meta richiede tempo, ma non si può certo dire che l'azienda stia rimanendo con le mani in mano. Infatti, è emerso un progetto non di poco conto.

Stando anche a quanto riportato da Gizmodo e Business Insider, nonché come si può vedere sul portale ufficiale dell'USPTO (United States Patent and Trademark Office), nel 2019 l'azienda, che all'epoca era chiamata Facebook (ora diventata Meta), aveva depositato un brevetto relativo a un occhio per robot umanoidi. A fine 2021, il brevetto è stato concesso.

Potete prendere visione di alcune immagini in calce alla notizia: si fa riferimento a un occhio robotico che rimanda a quello umano a livello estetico. A quanto pare, la società di Mark Zuckerberg sembra voler ricreare diversi aspetti tipici di un essere umano, chiaramente a livello visivo: dalla pupilla all'iride. Non mancano un meccanismo di rotazione e dei sensori fotografici. In generale, l'intenzione sembra quella di realizzare un robot "convincente", perlomeno per quel che concerne il volto. Un progetto del genere rientra chiaramente nelle visione di Metaverso.

In ogni caso, attenzione a non fraintendere: per il momento si tratta solamente di un brevetto e dunque non è chiaro se Meta utilizzerà o meno questa tecnologia in un reale prodotto. Inoltre, sembra che l'intento della società sia quello di sperimentare nel campo dell'eye tracking, cosa che può poi tornare utile per realtà aumentata e virtuale.

C'è da dire che, tra il recente annuncio del guanto per il Metaverso e l'occhio per i robot umanoidi, Mark Zuckerberg e soci ci stanno dando dentro con la nuova visione di Meta (ex Facebook).