Ancora zuppa sulla Gioconda, la protesta ambientalista è inarrestabile

Domenica una coppia di attivisti per il clima ha gettato della zuppa sulla Gioconda, gelosamente custodita al museo del Louvre di Parigi. Fortunatamente, il vetro antiproiettile ha protetto il capolavoro rinascimentale che non ha subito danni.

"Cosa è più importante? Arte o diritto ad avere un sistema alimentare sano e sostenibile? Il nostro sistema agricolo è malato". Queste sono state le frasi urlate da due attiviste di A22 (una coalizione di organizzazioni di attivismo climatico) dopo aver gettato della zuppa.

Dopo aver compiuto il terribile gesto che potete (purtroppo) osservare al seguente link, le due giovani donne si sono nascoste sotto una barriera di legno e si sono collocate su entrambi i lati dell'opera d'arte di fronte a una folla di spettatori.

Sebbene la Gioconda sia da sempre vittima di vandalismo, come riporta Roger Cohen del New York Times, proprio gli spettatori vicini sono rimasti increduli mentre veniva lanciata la zuppa dalle bottiglie. Fortunatamente però, il personale del museo ha prontamente posizionato schermi neri attorno al dipinto, tentando di bloccare la visione della scena da parte degli spettatori. Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza è stata evacuata completamente la Salle des États dove è conservata la Gioconda.

Negli ultimi anni tali gruppi hanno preso di mira opere d’arte rinomate in tutto il mondo in nome dell’attivismo climatico, con una situazione che è divenuta quasi insostenibile per musei e luoghi d’arte di cultura.

Il Times scrive ad esempio che l’attacco più recente al dipinto "aumenterà le preoccupazioni sulla sicurezza in vista delle Olimpiadi di Parigi", che inizieranno tra sei mesi nella capitale francese.

Anche il neo ministro francese della Cultura, Rachida Dati, ha condannato il vandalismo in un post su X, esprimendo sostegno all’opera d’arte storica e allo staff del Louvre.

"La Gioconda, come la nostra eredità, appartiene alle generazioni future. Nessuna causa può giustificare il fatto che venga preso di mira!"

Dopo aver visto la Gioconda trasformarsi in ologramma grazie ad un’IA, questa volta si tratta di parole sicuramente pesanti, che però dovrebbero forse farci riflettere sulla legittimità di tali gesti. Sicuri sia il modo migliore per farsi ascoltare?